W jednej z kamienic w Drezdenku policjanci sprawdzali adres, pod którym miał przebywać 31-latek poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Przed domem spotkali mężczyznę, który oświadczył, że jest ojcem poszukiwanego 31-latka i zaprowadził funkcjonariuszy do syna. Kiedy weszli do mieszkania, poszukiwany zaczął uciekać, a zatrzymywany stał się agresywny. Przyglądający się interwencji ojciec również zaatakował funkcjonariuszy. Podczas szarpaniny mundurowi byli kopani m.in. po głowie. W końcu policjanci obezwładnili i zatrzymali 31-latka i jego 53-letniego ojca. - Ich agresywne i brutalne zachowanie tym bardziej jest niezrozumiałe, gdyż młodszy z nich mógł uniknąć kary pozbawienia wolności, wpłacając grzywnę. Jednak z uwagi na brutalny atak na stróżów prawa grożą im znacznie poważniejsze konsekwencje - informuje młodszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Policjanci zostali po interwencji przewiezieni do szpitala. Badania wykazały na szczęście brak poważnych obrażeń. Zatrzymanych doprowadzono do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, gdzie usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy i wpływania na czynności służbowe. Dziś sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował młodszego z mężczyzn. Za zarzucane im przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.