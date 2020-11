Na śpiącego pod mostem mężczyznę natknęli się policjanci z Międzyrzecza. Patrolowali brzegi Obry, sprawdzali okoliczne pustostany i ogródki działkowe.

- Był skrajnie wychłodzony i miał przemoczoną odzież. Policjantom tłumaczył, że wcześniej wpadł do rzeki. Mężczyzna był trzeźwy, jednak nie mógł poruszać się o własnych siłach. Skarżył się na dokuczliwe zimno - opowiada starszy aspirant Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Sierżanci Sebastian Białasik i Mateusz Guzek w rejonie mostu zauważyli śpiącego mężczyznę. Policjanci natychmiast przenieśli go do radiowozu i wezwali pogotowie. - Gdyby nie ich pomoc mężczyzna najprawdopodobniej nie przeżyłby nocy - dodaje Łętowska. Tej nocy temperatura spadła do zera stopni.