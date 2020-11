Dzięki programowi Kawka w Gorzowie zlikwidowano 2927 starych pieców, utworzono 230 nowych węzłów cieplnych, a 236 budynków podłączono do sieci ciepłowniczej. - To przyczyniło się do znacznego ograniczenia pyłów w powietrzu oraz do trwałej poprawy środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców – zauważa Paweł Nowacki, dyrektor ZGM.

Program Kawka polegający na likwidacji pieców, głównie na paliwa stałe i podłączeniu mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej jest wprowadzany przez miasto we wspólnotach, które wyraziły na to zgodę. Kosztował ponad 70 mln zł. Korzyści? Mieszkańcy mają zapewniony komfort korzystania z ogrzewania i ciepłej wody przez cały rok. Znacznie zmniejszyło się też zagrożenie zatruciami i wybuchami. Obniżyły się też opłaty wynikające z przeglądów technicznych. Dla niektórych zmiana systemu ogrzewania oznacza także niższe koszty.