W styczniu 2020 r. Michał Olejniczak zagrał w biało-czerwonych barwach w finałach mistrzostw Europy, parę tygodni później podpisał kontrakt z Vive Kielce, jedną z najlepszych drużyn klubowych w Europie, gdzie dostaje szansę występów w Lidze Mistrzów i PGNiG Superlidze.

Ostatnio dosięgły go bieżące problemy, również zajmujące nas wszystkich. Michał zachorował na koronawirusa.

- To nie był łatwy czas, przez aż osiem tygodni nie mogłem trenować na pełnych obrotach - opowiadał Olejniczak. - Co tu dużo mówić, pierwsze minuty po powrocie do gry były katastrofalne, ale przede wszystkim bardzo się cieszyłem, że znów mogłem zagrać. I z każdą, kolejną akcją wyglądało to lepiej. W długiej izolacji bardzo stęskniłem się za piłką ręczną, oglądanie jej w telewizji to nie jest to samo. Odniosłem mały sukces, bo szukając sobie zajęcia, na chwilę wróciła moja mała pasja z dzieciństwa, udało mi się złożyć zestaw z Lego. Teraz jednak mam już tylko w głowie nadrabianie zaległości i szukanie jak najwyższej formy.