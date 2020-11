Gorzowska baza HEMS (Helicopter Emergency Medical Service)) to jedna z 21 stałych baz LPR w Polsce. To również jedyna taka baza zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala.

- To jest nasza wspólna inwestycja, złożyliśmy się na nią razem z miastem Gorzów. Ona była bardzo potrzebna w północnej części regionu, czego dowodem jest liczba wykonywanych rocznie misji. Ta inwestycja to także przykład na to, że kiedy współpracujemy i jest partnerstwo, możemy skutecznie rozwiązywać potrzeby społeczności – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

CZYTAJ TAKŻE: Baza śmigłowca ratunkowego oficjalnie oddana do użytku [ZDJĘCIA]

Droga do utworzenia baz w Gorzowie była długa. Pierwsze pisma do Ministerstwa Zdrowia w sprawie bazy LPR dla północy województwa Elżbieta Anna Polak, wówczas wicemarszałek, podpisała już w… 2008 r.! Wcześniej baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Ta część regionu była bowiem „białą plamą” w zasięgu operacyjnym śmigłowców ratunkowych. A w ratownictwie medycznym liczy się przecież każda sekunda. Helikopter był więc niezbędny właśnie tutaj, dla podregionu gorzowskiego i części Zachodniopomorskiego, gdzie przebiegają główne arterie jak S3 czy A2.

Decyzje o stworzeniu nowych baz HEMS w Polsce zapadły w 2014 r. Najpierw z budżetu państwa kupiono nowoczesny śmigłowiec, jeden z najnowocześniejszych śmigłowców ratunkowych w Polsce. Kosztował ponad 28 mln zł. Ma ponad 700 koni mechanicznych i osiąga prędkość ponad 260 km na godz. To jeden z czterech modeli śmigłowców H135, które dostarczyła firma Airbus Helicopters.

W 2015 r. samorząd województwa przeznaczył na budowę bazy 4,9 mln zł, drugie tyle dołożyło miasto Gorzów. Zanim jednak zbudowano docelową siedzibę dla helikoptera i załogi otwarto tymczasową bazę kontenerową Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zlokalizowaną podobnie jak lądowisko tuż przy szpitalu przy Dekerta. Helikopter mógł więc ratować ludzi, gdy w tym czasie trwała budowa stałej bazy w sąsiedztwie. Ta nowoczesna placówka została otwarta w maju 2019 r. To obiekt z pomieszczeniami socjalno-operacyjnymi dla załogi i hangarem oraz instalacją paliwową. Co ważne: śmigłowiec wędruje z i do hangaru na elektrycznej platformie, co pozwala szybko i niezawodnie zapewnić pełną gotowość do misji.

REKLAMA

Załoga HEMS liczy 3 osoby: pilot, lekarz i ratownik medyczny lub pielęgniarka. Do lotu śmigłowiec może być zadysponowany przez pracownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurującego pod numerem 112.

Na początku LPR szacowało, że z bazy w Gorzowie śmigłowiec będzie wylatywał około 300 razy w roku. Robi to znacznie częściej, bo średnio w roku wykonuje ok 500 misji.