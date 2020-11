Gospodarzem Konwentu Marszałków RP co pół roku jest inne województwo. Lubuskie objęło prezydencję w lipcu. Odbyły się już dwa konwenty, w Lubniewicach i Zielonej Górze. Oba na żywo. Trzeci, z powodu rosnącej pandemii koronawirusa, odbędzie się w trybie online. Obrady konwentowe (czwartek, 26 listopada) można oglądać w sieci na stronie lubuskie.pl.

Główne tematy konwentu to fundusze europejskie, pandemia koronawirusa i służba zdrowia, przemoc w czasie lockdownu.

Konwent odbywa się w ważnym momencie. Polski rząd chce zawetować budżet Unii Europejskiej, w Unii i w kraju wrasta zagrożenie pandemią, nie cichną protesty kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

- Dyskusja na temat funduszy unijnych jest dla mnie całkowicie niezrozumiała, my jesteśmy w UE po to, aby osiągać cywilizacyjną zmianę. Jeżeli wymieniamy Unię w kontekście naszych najlepszych lat w historii, to nie możemy tego zmarnować. Musimy to kontynuować. Korzystać z możliwości, jakie dają nam fundusze unijne, najdłużej jak to możliwe. Każdy samorządowiec doskonale wie, po co i dlaczego są te unijne pieniądze potrzebne - komentował na konferencji poprzedzającej listopadowy konwent Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

- Weto polskiego rządu nas zaskakuje i dobija. Nie ma nic wspólnego z głosem samorządów. Bardzo potrzebujemy tych środków w nowej perspektywie. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że nam nie zależy. Bardzo zależy - tłumaczy marszałek lubuska Elżbieta Polak, gospodarz konwentu.

Obok RPO w konwencie wezmą m.in udział Jerzy Owsiak, prezes WOŚP, wiceministrowie Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Waldemar Buda z resortu funduszy i polityki regionalnej, Tomasz Gibas z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dr hab. Barbara Remberk, konsultant krajowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz dyrektorzy szpitali z Zielonej Góry i Gorzowa. Zaproszeni zostali minister zdrowia i szef NFZ.

Pandemia i niemiecka pomoc

- Na konwentach wciąż zajmujemy się ochroną zdrowia. Nie da się jej pominąć, nie możemy zamiatać tych problemów pod dywan. Przed nami kolejna odsłona pandemii z tworzonymi szpitalami tymczasowymi - zapowiada marszałek Polak.

Marszałek zwróciła się do premierów Brandenburgii i Saksonii z prośbą o konkretną pomoc medyczną w walce z koronawirusem. Rząd podszedł do tego z rezerwą.

- Jeśli się zmagamy z pandemią, to powinniśmy korzystać z oferowanej pomocy. Jeśli władze Niemiec ją zaproponowały, to Polska zamiast bawić się w jakieś dyplomatyczne gierki, powinna z tej pomocy skorzystać, bo to jest ważne dla obywateli - komentuje Adam Bodnar. - Takie inicjatywy są dla mnie ważne z wielu względów. Pokazują, jakich porozumień szukają samorządy i jakich dróg potrzebują w rozmowach z władzą centralną.

- Cieszy, że budowana jest współpraca między województwami a landami. Bliskość granicy powoduje, że nie zastanawiamy się nad wielką polityką, a po prostu jak sobie pomóc w dostarczeniu sprzętu medycznego i dostępności miejsc w szpitalach. Ratowanie ludzkiego życia jest teraz najważniejsze. Nie ma województwa, które może powiedzieć, że u nas jest wszystko w porządku i dajemy sobie doskonale radę - tłumaczy Bodnar.

Rzecznik praw obywatelskich na konwencie zamierza przedstawić stan przestrzegania praw kobiet oraz problemów przemocy i agresji w czasie lockdownu. - Do przemocy w Polsce podchodzimy nadmiernie ideologicznie. A jak się pojawia ideologia, to trudniej o normalną i racjonalną dyskusję oraz rozwiązywanie konkretnych problemów.