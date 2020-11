Politechnice przegrać z młodzieżowymi rezerwami Gdyni nie wypadało, za to cenniejsze jest drugie z dotychczasowych zwycięstw - 80:73 ze Ślęzą Wrocław. Ile warte są najbliższe rywalki gorzowianek? To zagadka. Ostatnio zostały przecież strasznie pobite na swoim boisku przez CCC Polkowice 57:89.

Latem w Politechnice Gdańskiej doszło do zmiany trenera - Wadima Czeczuro zastąpił Wojciech Szawarski. Aktualnie najlepszą koszykarką tego zespołu jest mierząca 198 cm środkowa z Kanady - Ruth Hamblin. 26-latka to najlepsza blokująca Energa Basket Ligi Kobiet (2 bloki na mecz), do tego zdobywa średnio 11,2 pkt i ma 7,6 zbiórki.