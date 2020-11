Gorzowski Stilon, z obecnym trenerem Alfy Jackiem Osińskim w składzie, to waterpolowa potęga lat 80. i 90. Wtedy nasze drużyny aż 15 razy sięgały po ligowe złoto. ŁSTW Łódź to dominatorzy obecnych czasów. Od 2002 r. też uzbierali 15 tytułów mistrzowskich. Zrównali się ze stilonowcami. Ostatnio jednak, w skróconym sezonie przez pandemię koronawirusa, sięgnęli po srebro. Piąte w historii mistrzostwo Polski w piłce wodnej trafiło do Polonii Bytom.

Fot. Facebook.com/Alfa Gorzów