W październiku w Gorzowie było zarejestrowanych 2 356 osób bez pracy. To niemal dwukrotnie więcej niż na początku roku, kiedy stopa bezrobocia wynosiła 2,2 proc.

W całym powiecie gorzowskim w ciągu miesiąca stopa bezrobocia wzrosła z 5 proc. do 5,2 proc. W województwie lubuskim utrzymała się na poziomie 6,1 proc.

W samym Gorzowie jest podobna liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn (54 do 46 proc.), ale już w powiecie gorzowskim – jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – na trzy bezrobotne kobiety (59,7 proc.) przypada dwóch mężczyzn.

Brak pracy dotyka częściej osoby starsze. W październiku odsetek osób bez pracy w Gorzowie w wieku do 30 lat wynosił 22,5 proc., czyli 531 osób, a powyżej 50 lat – 26,1 proc. (614 osób). Co dziesiąty gorzowski bezrobotny (234 osoby, czyli 9,9 proc.) jest niepełnosprawny.

Stopa bezrobocia w na północy województwa, czyli w całym podregionie gorzowskim wynosiła 5,6 proc., a w podregionie zielonogórskim 6,3 proc.

Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (9,5 proc.) oraz krośnieńskim i żagańskim (po 9,2 proc.). Najniższe w powiecie słubickim (3,6 proc.), w Zielonej Górze (3,9 proc.) i w Gorzowie (4,1 proc.).

W październiku tego roku do urzędów pracy zgłoszono 3 694 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. To o 227 miejsc mniej niż we wrześniu. Najwięcej było ich w Gorzowie (921) i w Zielonej Górze (618).

Izabela Jankowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie, przyznaje w rozmowie z Radiem Zachód, że dziś ofert pracy jest bardzo mało w stosunku do ubiegłych lat. - W tym roku mamy o 60 proc. mniej ofert mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem, nawet porównując poszczególne miesiące. Obecnie mamy 318 zgłoszonych miejsc pracy i to w branżach, w których cały czas jest zapotrzebowanie, jak budowlanka, pokojowe w DPS-ach, salowe, pielęgniarki - mówiła dla Radia Zachód.

Na koniec października 2020 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 168 bezrobotnych, w tym 13 192 kobiety (56,9 proc. ogółu bezrobotnych).