– Faktycznie, pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo dobra – przyznał Krzysztof Kaczmarczyk, trener niebiesko-białych. – Druga już nieco gorsza. Zadowolony jednak jestem z zera z tyłu przy naszych problemach kadrowych w linii obrony, gdzie nie możemy korzystać ze wszystkich zawodników.

Bardziej zdecydowanie, szybciej, mniej bezproduktywnego holowania piłki, a częściej próby gry na jeden kontakt – to widzieliśmy od pierwszych minut tego pojedynku. Nie pomyliliśmy się, że gole dla tak grającego Stilonu to była kwestia czasu. Co ciekawe, oba padły po strzałach zza pola karnego. Myrosław Taranenko uderzył pięknie technicznie, kapitan Łukasz Maliszewski płasko, po ziemi. Mogło być jeszcze trzecie, śliczne trafienie, ale strzał Filipa Wiśniewskiego wylądował na poprzeczce.