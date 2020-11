1 ZDJĘCIE Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

Za to nadal nie pójdziemy do kina czy teatru. Wciąż będą zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki, a gastronomia nadal może funkcjonować wyłącznie "na wynos" lub "na dowóz". Te obostrzenia mają obowiązywać co najmniej do 27 grudnia. Czy dalej coś się zmieni? Dla wielu branż to sprawa być albo nie być.