Takie mamy czasy w EBLK, że przed sezonem z trudem uzbierano 11 zespołów, a dodatkowo dwa z nich idą przez rozgrywki z samymi porażkami.

Energa Toruń była w Gorzowie w szóstkę, poległa 32:118. Dzisiaj w Sosnowcu wpisała do protokołu dziewięć zawodniczek, a grała w siódemkę. Znów był pogrom - 106:35 dla Zagłębia. W Enerdze mają się pojawić nowe koszykarki i być może wtedy ten zespół coś wygra, przestanie być pośmiewiskiem ligi.

Na pewno powalczy z GTK Gdynia, a właściwie z młodzieżowymi rezerwami, przewodzącej w tabeli Arki. Nad morzem przekalkulowali, że skoro w ekstraklasie poziom tak się ma obniżyć, to co dopiero będzie w pierwszej lidze. I zdecydowali, że ich nadzieje niech lepiej poobijają się w elicie. Pod wodzą Jeleny Skerović, której żadnemu kibicowi koszykówki przedstawiać nie trzeba (trzykrotna mistrzyni Polski w barwach Wisły Kraków), równocześnie trenerki seniorskiej reprezentacji Czarnogóry.

My jeden mecz z GTK mamy już za sobą i jeszcze trzeba będzie pojechać od Gdyni, aby odhaczyć także rewanż. Więcej nad tym „wydarzeniem”, zdecydowanie na miarę niższej ligi, a nie ekstraklasy, nie ma co się rozwodzić. Zresztą wszystkie sobotnie mecze w EBLK były zupełnie bez emocji. Nasze plus 27 nad GTK to była najmniejsza różnica między zwyciężczyniami, a pokonanymi.

We wtorek, 24 listopada gorzowianki w swojej hali odrobią zaległości z 3. kolejki. Zagrają i będą faworytkami w meczu z Politechniką Gdańską, która dzisiaj gładko przegrała u siebie z CCC Polkowice 57:89.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - GTK GDYNIA 93:66

KWARTY: 17:19, 29:21, 30:9, 17:17.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Gustafson 19 (1x3), Christowa 17 (1), Green 17, Doyle 5 (1), Matkowska 3 (1) oraz Szott-Hejmej 15 (1), Kaczmarczyk 12 (1), Kobylińska 5 (1), Owczarzak, Dźwigalska, W. Kuczyńska, Śmiałek.

GTK: Marcinkowska 16, Rudzka 11 (1x3), Niemojewska 10 (1), Żytkowska 6 (1), Szmyrka 6 (1) oraz Bazan 14 (2), Homza 3 (1).

WYNIKI Z 8. KOLEJKI:

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - GTK Gdynia 93:66, Zagłębie Sosnowiec - Energa Toruń 106:35, VBW Arka Gdynia - Enea AZS Poznań 99:62, Politechnika Gdańska - CCC Polkowice 57:89.

1. VBW Arka Gdynia 7 14 679:421

2. CCC Polkowice 6 12 538:340

3. Basket 25 Bydgoszcz 6 11 471:383

4. Pszczółka AZS UMCS Lublin 6 9 457:460

5. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 5 8 417:342

6. Zagłębie Sosnowiec 6 8 462:474

7. Ślęza Wrocław 5 8 396:354

8. Enea AZS Poznań 6 8 424:450

9. Politechnika Gdańska 5 7 349:415

10. GTK Gdynia 7 7 405:620

11. Energa Toruń 7 7 322:661

Po zakończeniu sezonu zasadniczego, osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.