Od 26 października na zdalne nauczanie przeszli starsi uczniowie z podstawówek oraz szkoły średnie i wyższe uczelnie. 9 listopada dołączyli do nich uczniowie z klas I-III. Właśnie rządzący podjęli decyzję o kontynuowaniu tej formy nauki także w grudniu, również zmieniają termin ferii zimowych.

- Zdecydowaliśmy, że szkoły będą zamknięte do 23-24 grudnia, ferie będą skumulowane w jednym okresie od 4 do 17 stycznia - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. - Ferie, które zwykle były rozłożone w różnym czasie w różnych województwach, w roku 2021 muszą być skumulowane w jednym czasie po to, by nie zamawiać wyjazdów, by nie wyjeżdżać za granicę, by siedzieć w domu.