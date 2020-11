- Bezpieczne miejsce w tabeli minimalnie nam uciekło, dlatego w ostatnich trzech meczach, z których dwa zagramy na wyjeździe, liczę na siedem punktów, ale zadowolę się też pięcioma. Uważam, że każdy z przeciwników, w tych ostatnich, jesiennych pojedynkach, jest w naszym zasięgu - mówił trener Warty Mariusz Misiura.

Nadzieje i chęci to jedno, a realia boiskowe - drugie. Ekipa z Pawłowic zapowiadała, że żadnej taryfy ulgowej nie będzie i od początku dzisiejszego meczu poszła jak po swoje. Spowodowała, że do zdobycia warciarzom pozostało maksymalnie 6 pkt. O nie też będzie piekielnie ciężko, bo np. za tydzień, na koniec trzecioligowej jesieni, do Gorzowa przyjedzie LKS Goczałkowice-Zdrój, który właśnie ograł lidera Ruch Chorzów 2:1.