- To dobra decyzja dla regionu - stwierdził podczas wideokonferencji Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Chodzi o rozpoczęcie prac nad nową przeprawą w Gościmcu i dofinansowanie do prac projektowych.

- To dofinansowanie to swego rodzaju dogrywka poprzedniego programu Mosty dla regionów z 2018 r. okazało się, że pojawiły się oszczędności i mogliśmy zwiększyć pulę zadań do sfinansowania - mówił wiceminister Buda.

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Fot. DARIUSZ BARAŃSKI

Będzie to dotacja w wysokości 560 tys. zł na prace projektowe, a przyszła inwestycja obejmie rozbiórkę starego mostu i budowę nowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 w miejscowości Gościmiec. Skoro droga wojewódzka to z dotacji skorzysta samorząd lubuski, który w tym wypadku będzie inwestorem. - Dobra informacja, bo okazuje się, że dwie trzecie naszych wniosków jest trafionych. Składaliśmy trzy wnioski. Dofinansowanie dostaliśmy już na most w Pomorsku, teraz będziemy mogli zacząć projektować most w Gościmcu. Zabiegamy też i nie tracimy nadziei na pozytywne rozstrzygnięcia co do mostu w Połęcku - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podkreśliła też, że władze samorządowe województwa są bardzo zdeterminowane, aby rozpocząć budowę mostu na Noteci. - Niech świadczy o tym fakt, że już 4 września zarząd województwa zdecydował się w ramach własnych środków na przygotowanie dokumentacji projektowej. Teraz dostaliśmy spory zastrzyk, bo całość dokumentacji ma kosztować 700 tys. zł - dodała marszałek Polak.

Koszt rozbiórki i budowy nowego mostu na Noteci w Gościmcu szacuje się na 24 mln zł. Jednak to właśnie projektowanie trwa najdłużej. Nic dziwnego, bo muszą to być rozwiązania sprawdzone i bezpieczne. - Do końca sierpnia przyszłego roku zakończymy pierwszy etap przygotowania dokumentacji, a do 9 grudnia 2022 r. potrwa drugi etap projektowania. Tak więc realizacja będzie możliwa w latach następnych. Dziś mosty buduje się raczej szybko, więc możliwe, że będzie gotowy w 2023-24 r. - planuje marszałek.

Most jest w kiepskim stanie, a jest ważny, zwłaszcza dla gmin Zwierzyn i Drezdenko, bo drogą wojewódzką nr 157 łączy je z drogą krajową nr 22 i dalej z S3. - Jest takie powiedzenie, że coś jest potrzebne jak dziura w moście. Ten most jednak jest nam bardzo potrzebny, a w moście rzeczywiście była dziura, którą jakoś załatano. Dlatego bardzo dziękuję, że władze wojewódzkie i krajowe zdecydowały o rozpoczęciu tej inwestycji - mówił Karol Neumann, wójt gminy Zwierzyn. Jak podkreśla wiceminister Waldemar Buda, ważne jest, aby nowy most miał jak najlepsze parametry i wytrzymałość. - Zależy nam na jak najwyższym tonażu z punktu widzenia transportu, w tym również wojskowego - zaznacza.

W ramach rządowego programu mostowego dofinansowano 22 inwestycje w całym kraju, w tym dwie w Lubuskiem.