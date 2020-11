W niedzielę kolejna odsłona Biura Tłumaczeń Historii w Sejfie. Klub mieści się w pięknym przedwojennym budynku dawnej Łaźni Miejskiej. To miejsce zobowiązuje i Sejf organizuje Biuro Tłumaczenia Historii prowadzone przez Roberta Piotrowskiego, aby rozmawiać o historii miasta, kiedyś Landsberga, dziś Gorzowa. Przewodnikiem jest znawca historii miasta, historyk Robert Piotrowski. Tłumaczy on zawiłości gorzowskiego genius loci, opowiada o zaginionych śladach przeszłości i tych, które jeszcze możemy dziś rozpoznać w miejskiej tkance. Po prostu tłumaczy historię tego miasta i to, co ono mówi dziś, na zrozumiały dla nas język.

Wiosenny lockout wymusił internetowe transmisje, ale potem znów spotkania odbywały się w Sejfie z udziałem publiczności. Były nawet spacery po mieście w „towarzystwie” Eduarda Boasa i jego historii Landsberga. Było też niezwykłe spotkanie z Krystyną Chmurą, pierwszą urodzoną po wojnie gorzowianką. Teraz znów możliwe są tylko transmisje online. Z Sejfu Robert Piotrowski zaprowadzi nas wirtualnie właściwie tuż za próg Łaźni. Kolejne spotkanie BTH nosi bowiem tytuł "Plac Nowomiejski - mówi to Pani/Panu coś?". Większości pewnie nie mówi nic, albo mówi niewiele. - Samo centrum Gorzowa jest dziś mieszanką stylów, epok, gustów, co doskonale opowiada drogi jego zawikłanej historii. Powojenna zabudowa miała być kontrą do zastanego, w części zniszczonego, poniemieckiego dziedzictwa. Nowy układ, także komunikacyjnie zatarł większość przeszłości, znikły także obok ulic – czego sobie dziś nie uświadamiamy – tak ważne liczne place miasta – mówi Robert Piotrowski. O jednym z takich właśnie zaginionych placów opowie w kolejnej edycji Biura Tłumaczeń Historii. Transmisja online w niedzielę, 22 listopada o godz. 18. - Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania i pomóc nam przetrwać kolejny lockdown, możesz wpłacić dowolną cegiełkę na działalność fundacji – apelują prowadzący Sejf. Cegiełki można wpłacać na konto Fundacja Wspierania Kultury Dym Oficyna, mBank: 67 1140 2004 0000 3102 7764 5506. W tytule należy wpisać: Cegiełka na działalność statutową.