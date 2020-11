Sytuację naszej Warty pogorszył Piast Żmigród, który w zaległym spotkaniu z 16. kolejki, niespodziewanie wysoko, bo aż 4:1, pokonał Stal w Brzegu i dzięki temu awansował na 13. miejsce w trzeciej grupie.

W innych zaległych pojedynkach Górnik II Zabrze przegrał z Zagłębiem II Lubin 0:2, a Ślęza Wrocław pokonała Polonię Nysa 4:2.

Piłkarze Warty Gorzów ostatnio przegrali na swoim boisku z Miedzią II Legnica 0:2, na piątą wygraną w sezonie czekają już dość długo, bo od 3 października.

- Było nas stać na to, aby zaprezentować się lepiej. W czasie tego meczu młodzi zawodnicy zagraniczni Miedzi zrobili różnicę - przyznał trener naszej drużyny Mariusz Misiura.

Przed naszym beniaminkiem jeszcze trzy spotkania tej jesieni. Wszystkie z wyżej notowanymi rywalami.

Zaczynamy od wyjazdu do Pawłowic. Jak wyliczyli na swojej stronie internetowej najbliżsi rywale, „Gdańsk, Warszawa, Łódź, a nawet Berlin, Hamburg, Lipsk. Do wszystkich tych miejscowości z Gorzowa jest bliżej niż do Pawłowic. Piłkarzom Warty życzymy miłej podróży, ale taryfy ulgowej nie będzie!”

Pniówek to aktualnie czwarty zespół ligi, w roli gospodarza lepiej jesienią grają tylko liderzy, futboliści Ruchu Chorzów.

W przyszłym tygodniu będziemy odrabiać zaległości w Tarnowskich Górach - czwarty zespół w tabeli domowych pojedynków w pierwszej rundzie.

Na koniec - w sobotę, 28 listopada - przyjedzie do Gorzowa inny beniaminek, LKS Goczałkowice Zdrój. Rywal, który świetnie spisuje się na wyjazdach, zdobył już w delegacji 19 pkt. Tyle samo uzbierał Ruch, a więcej (21) jedynie Polonia Bytom. Wszystkie te ekipy do tej pory zagrały na obcych boiskach po osiem razy. Jak widać, warciarzy czekają na finiszu same poważne wyzwania.

Warta 11 z 15 jesiennych punktów zdobyła w meczach wyjazdowych. - Wciąż możemy uzbierać zaplanowane 20 punktów, co byłoby dobrym wynikiem, tego cały czas się trzymamy - powiedział trener Misiura. - W tym tygodniu, nareszcie na treningu mieliśmy prawie optymalną kadrę, zawodnicy po porażce zareagowali prawidłowo, a to pozwala z optymizmem patrzeć na najbliższe mecze. Byle złapać właściwy rytm, wtedy jako drużyna z pewnością będziemy wyglądać znacznie lepiej.

POZOSTAŁE MECZE GORZOWIAN W RUNDZIE JESIENNEJ (bez udziału kibiców):

sobota, 21 listopada, godz. 13: GKS Pniówek 74 Pawłowice - Warta;

środa, 25 listopada, godz. 13: Gwarek Tarnowskie Góry - Warta;

sobota, 28 listopada, godz. 13: Warta - LKS Goczałkowice-Zdrój.

AKTUALNA TABELA 3. GRUPY TRZECIEJ LIGI:

1. Ruch Chorzów 16 41 46:13

2. Polonia Bytom 16 36 40:18

3. Ślęza Wrocław 17 35 40:17

4. GKS Pniówek 74 Pawłowice 16 27 26:21

5. LKS Goczałkowice-Zdrój 16 26 29:23

6. Zagłębie II Lubin 17 25 30:21

7. Lechia Zielona Góra 16 24 24:28

8. MKS Kluczbork 15 23 29:26

9. Gwarek Tarnowskie Góry 15 22 27:33

10. Miedź II Legnica 16 20 22:27

11. Rekord Bielsko-Biała 16 20 24:20

12. Stal Brzeg 15 20 30:24

13. Piast Żmigród 16 18 30:31

14. ROW 1964 Rybnik 16 18 22:29

15. Górnik II Zabrze 16 18 29:27

16. WARTA GORZÓW 15 15 14:29

17. Foto Higiena Gać 16 11 19:41

18. Polonia Nysa 16 11 21:43

19. Polonia Stal Świdnica 16 10 18:49

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.