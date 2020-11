W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w tym roku 22 listopada, Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu obchodzi swoje święto patronalne. Tradycyjnie w tę niedzielę w wybranych parafiach gościli wykładowcy i alumni, którzy opowiadali m.in. o seminarium. Ze względu na pandemię wizyt nie będzie, a wiernym na mszach św. zostanie odczytany list rektora seminarium, ks. dr. Mariusza Jagielskiego.

- W liście tym rektor wspomina o nowych doświadczeniach związanych z przeprowadzką seminarzystów do Gorzowa Wlkp. i o życiu seminaryjnym w czasie pandemii. Podejmuje również temat związany z treścią uroczystości Chrystusa Króla. Pisze o Królestwie Bożym, które związane jest z obecnością Boga w ludzkiej historii. Posługa kapłańska, do podjęcia której przygotowują się alumni naszego seminarium duchownego, to z jednej strony odkrywanie obecności Boga w życiu powołanego, z drugiej - gotowość do ofiarowania swojej obecności drugiemu człowiekowi – informuje ks. Andrzej Sapieha, rzecznik Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.