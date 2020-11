Lubuska Platforma Obywatelska "uczciła" pięciolatkę władzy PiS w kraju mocnym podsumowaniem. "Czarna księga" zawiera długą listę zarzutów. Od drogi do finansowej katastrofy, łamania Konstytucji, odwrotu od Unii Europejskiej po zapaść w służbie zdrowia, oszustwo z 500 plus i rozkład państwa.

- Przez pięć lat PiS wygenerował długi wyższe o 600 mld zł. W 2020 r. przekroczą 1,2 bln zł. To pokazuje, jak PiS potraktował finanse państwa. Pięć lat temu robił awanturę o podwyższenie o 1 proc. podatku VAT. Tymczasem przez te lata obłożył Polaków 30 różnymi podatkami - przekonywał na konferencji prasowej Waldemar Sługocki, poseł i szef lubuskiej PO. - Stopa inwestycji spadła do 17 proc., czyli do najniższego poziomu od 1995 r. To wszystko zagraża stabilności finansów i usług publicznych w kraju.