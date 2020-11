Mniej więcej rok temu nikt jeszcze nie słyszał o COVID-19. Również gorzowscy sportowcy, przedstawiciele sportów wodnych ogłaszali finisz przygotowań do najważniejszej imprezy czterolecia, ostatnią prostą do Tokio 2020.

Kilka miesięcy później spoglądaliśmy na bieżące sprawy z zupełnie innej perspektywy, także świat sportu zamarł zupełnie. Dalej, powoli próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości, funkcjonować w czasie pandemii koronawirusa. Już w marcu okazało się, że hasło: do zobaczenia w Tokio, cały czas jest aktualne, tylko pojęcie olimpiada, czyli czas między kolejnymi igrzyskami, w czasie epidemii koronawirusa nabiera nowego znaczenia. Zmagania w Japonii zostały przesunięte o rok.

Jest szansa, że sportowcy będą rywalizować w Tokio, o czym mówił ostatnio Thomas Bach, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który właśnie przebywa w Japonii i m.in. spotkał się z premierem tego kraju.

- Jeśli tylko pojawi się szczepionka, to chcemy, aby użyli jej sportowcy, trenerzy, osoby towarzyszące oraz kibice, którzy też - mam nadzieję - pojawią się na olimpijskich arenach - powiedział Bach. - Zrobimy wszystko, aby to były bezpieczne igrzyska i odbyły się w 2021 roku.

W Portugalii ćwiczy kajakarska kadra kobiet, z naszą kandydatką na igrzyska - Anną Puławską z AZS AWF Gorzów.

- Ze względu na pogodę możemy tam już teraz organizować treningi na wodzie. Mamy ośrodek tylko dla siebie, a więc doskonałe warunki do pracy - mówił Tomasz Kryk, trener polskich kajakarek.

Ważnym wydarzeniem ostatnich tygodni było zakończenie kariery przez 35-letnią Beatę Rosolską. To trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich. Srebro zdobyła w duecie z wychowanką gorzowskich kajaków Anetą Konieczną, a dwa brązowe krążki z Karoliną Nają. Ta ostatnia przez lata reprezentowała barwy AZS AWF Gorzów. Od tego roku zdecydowała się na przejście do klubu z Poznania.

W Portugalii wraz z gorzowskim trenerem Markiem Zacharą buduje formę także nasz kanadyjkarz Wiktor Głazunow, który w ostatnich miesiącach przebojem wdarł się do ścisłej czołówki w kraju i wiosną ma nadzieję na wywalczenie przepustki do Tokio.

- W tym okresie będziemy skupiać swoją uwagę na budowie siły, czeka mnie także dużo biegania i oczywiście wiosłowania. Na pewno przy pomocy trenera Zachary wszystko będzie zrealizowane tak jak trzeba. Bardzo dziękuję trenerowi Markowi Plochowi, który bardzo mocno nam pomaga. Możemy także liczyć na Polski Związek Kajakowy. Będziemy gotowi na sezon 2021 - przekazał Głazunow.

Olga Michałkiewicz, wioślarka z gorzowskiego klubu, jeszcze jedna z naszych wielkich nadziei olimpijskich, przygotowania rozpoczęła od obozu w Zakopanem.

Z nią jest także inna przedstawicielka AZS AWF Gorzów Katarzyna Boruch, która w czasie ostatnich mistrzostw Europy zdobyła pierwszy w karierze medal w seniorskiej osadzie.

- Ostatni sezon przygotowawczy do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku uważam za otwarty. Pierwsze treningi to długie, nawet czterogodzinne godzinne wędrówki po górach, aby troszeczkę rozruszać serce do pracy. Przyjechałam na obóz pełna energii i chęci. Przez najbliższy tydzień w Zakopanem będziemy dbać o to, aby dobrze się wprowadzić w trening. Od grudnia obciążenia będą znacznie większe. Będę monitorować mój progres, rozwój i badać, jak działa na mnie plan treningowy. Liczę, że przepracujemy ten czas mądrze. Zostało już niecałe 250 dni - to wiadomość od Olgi Michałkiewicz.