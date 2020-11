Na koronawirusa chorują też prezes i wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Jerzy Ostrouch jest leczony w szpitalu, a Robert Surowiec przebywa w domu. Bez zmian odbywają się telekonferencje dotyczące lecznicy, na bieżąco o sytuacji szpitala są informowane organy spółki: marszałek woj. lubuskiego i przewodniczący rady nadzorczej.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy w środę, 18 listopada, 19 883 nowe zakażenia, zostało wykonanych 57 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 772 823 zarażenia koronawirusem. Niestety 11 451 osób zmarło.

W Lubuskiem mamy w środę 586 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, niestety także 16 zgonów, w tym pięciu mieszkańców Gorzowa. Łączna liczba zarażonych od początku epidemii - 16 281.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (132), Zielonej Góry (93) oraz z powiatów: gorzowskiego (36), świebodzińskiego (58), żarskiego (46), żagańskiego (45), nowosolskiego (36), zielonogórskiego (31), międzyrzeckiego (31), krośnieńskiego (27), wschowskiego (22), strzelecko-drezdeneckiego (13), słubickiego (10) i sulęcińskiego (6).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 7916 osób, niestety 212 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 8768, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 595. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1416.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 22 812 łóżek i 2117 respiratorów. Ponad 415 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 18 listopada. Do tej pory wyzdrowiały 342 883 osoby.

