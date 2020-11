Zgodnie z danymi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na 17 listopada kwarantanną objętych jest ponad 8 tys. mieszkańców. Wielu z nich to osoby pracujące. Niektóre wykonują swoje służbowe obowiązki bez wychodzenia z domu, część nie ma możliwości, by to zrobić. Tym drugim przysługuje zasiłek chorobowy.

– Ma nam zrekompensować to, że nie możemy pracować, a co za tym idzie – zarabiać pieniędzy. Wtedy możemy otrzymać zasiłek i nie jest nam potrzebne zwolnienie lekarskie. Jeżeli podczas kwarantanny pracujemy zdalnie, świadczenie nam się nie należy – wyjaśnia Muchowska i kontynuuje: