Przetarg ogłoszony został pod koniec lipca. W imieniu miasta zamawiającym jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”. Hala miałaby powstać w dwa lata od dnia zawarcia umowy na budowę. Na sfinansowanie inwestycji przeznaczono 72,6 mln zł brutto. W tym jest 22 mln zł wsparcia rządowego.

Do przetargu stanęło 12 firm i konsorcjów. Jednak najtańsza oferta, firmy Budimex SA, to ponad 89,1 mln zł. Najdroższa – 132,7 mln zł. Czy miasto zdecyduje się dołożyć brakujące pieniądze?

Dzisiaj wiemy już, że brakująca kwota zmniejszyła się o 6 mln zł. Tyle dołoży w trzech transzach sejmik województwa lubuskiego.

- Porozumienie radnych sejmiku koalicji rządzącej oraz zarządu województwa jest już uzgodnione – powiedział poseł Waldemar Sługocki, przewodniczący regionu lubuskiego Platformy Obywatelskiej. – Zdecydowaliśmy, że wspólnie wesprzemy tę inwestycję. 6 milionów to kwota na miarę aktualnych możliwości budżetu województwa lubuskiego. Przez trzy lata do budowy hali w Gorzowie sejmik dołoży po 2 miliony.

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki nie krył zadowolenia: - To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, jesteśmy o krok bliżej od podjęcia tej kluczowej decyzji dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej. Te 6 mln zł dokładamy do tej puli pieniędzy przeznaczonych na inwestycję. One jeszcze nie decydują ostatecznie, ale przybliżają rozstrzygnięcie. Wciąż brakuje 11 milionów.

Miasto obecnie dokonuje oceny ofert złożonych przez wykonawców, po weryfikacji nastąpi decyzja. Prezydent chciałby, żeby o losie hali w Gorzowie władze miasta i radni zdecydowali w czasie uchwalania budżetu na 2021 r. Decyzja zostanie więc podjęta na grudniowej sesji rady miasta.

Obiekt zaprojektowany na działce przy „Słowiance” ma być przeznaczony dla sportów drużynowych i służyć do rozgrywek w piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce i futsalu. Integralną częścią obiektu będzie też sala treningowa przeznaczona nie tylko na treningi klubowe, ale również wykorzystywana przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego i inne szkoły. Sala będzie też przydatna do organizacji mniejszych zawodów ze względu na umieszczone tam trybuny.

Ma pomieścić 5,1 tys. widzów, co umożliwi organizowanie w niej imprez międzynarodowych, a także dużych koncertów.