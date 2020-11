Osocze pobrane od osób, których organizmy pokonały koronawirusa, jest bogate w przeciwciała i może uratować życie innym zmagającym się z chorobą. Zwłaszcza starszym ludziom o słabym układzie odpornościowym.

- Każda akcja, która powoduje, że coś możemy komuś dać od siebie jest godna polecenia. Nie oddajemy komuś swojego zdrowia, a jedynie osocze, które komuś to zdrowie, czy nawet życie może uratować - powiedział Stanisław Chomski. Trener żużlowców Stali jest jednym z tych, którzy przeszli koronawirusa. - Im więcej będzie chętnych do oddania osocza, tym szybciej powinniśmy wyjść z obecnie panującej sytuacji. Chciałem oddać osocze, ale PESEL niestety nie pozwala. Zachęcam wszystkich młodszych do wizyty w Punkcie Krwiodawstwa i wsparcia inicjatywy.