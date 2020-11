– W kolejnym spotkaniu już koniecznie musimy powalczyć o zwycięstwo i jak najszybciej zakończyć serię naszych ligowych porażek, która już urosła do czterech – mówił trener Olimpii Tomasz Kowalski przed meczem w Siedlcach.

A co powiedział po spotkaniu, które znów przegraliśmy w trzech setach? – Co tu mówić, jestem zwyczajnie zły, bo nie wykorzystaliśmy swoich szans. Bardzo mi szkoda tego meczu, wcale nie jakiegoś genialnego w wykonaniu Siedlec. Przeciwnik parę razy podawał mam rękę. Niestety to my w zbyt wielu momentach zagraliśmy po prostu słabo – stwierdził Kowalski.