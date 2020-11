Pierwszego gola w tym meczu zdobył dla Stilonu jeszcze przed przerwą Wojciech Kurlapski.

W 60. min bramkarz Odry Jakub Witczak obejrzał czerwoną kartkę, a w jego miejsce między słupkami stanął... obrońca Gracjan Kudła. W takich okolicznościach to nie niebiesko-biali strzelają cztery kolejne gole, a sami tracą prowadzenie. Nie chce się wierzyć.

Za trenera Kamila Michniewicza gorzowscy piłkarze występujący w tym sezonie w czwartej lidze w trzech początkowych meczach stracili wszystkie punkty - dziewięć. W kolejnych 13 spotkaniach, już z trenerem Krzysztofem Kaczmarczykiem, nic nie przegraliśmy, ale za to aż pięć spotkań zremisowaliśmy. To strata kolejnych 10 punktów. Właśnie tyle tracimy na dziś do lidera lubuskich rozgrywek.