W zabytkowej willi Jaehnego Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa utworzy Regionalne Centrum Przedsiębiorczości.

Dzięki temu zostanie uratowany ważny dla historii miasta zabytek. Wcześniej były różne pomysły na wykorzystanie obiektu, którego ostatnią funkcją był komisariat policji. Planowano stworzenie w willi siedziby Miejskiego Ośrodka Sztuki, Instytutu Papuszy czy ośrodka multimedialnego biblioteki. Nie udało się jednak pozyskać zewnętrznego finansowania na te projekty. Pieniądze zdobył natomiast samorząd gospodarczy z Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z puli na rozwój przedsiębiorczości regionalnej.

Przejęcie budynku przez ZIPH to powrót do jego biznesowych tradycji. Zarówno tych landsberskich, jak i tużpowojennych. Willa należała bowiem do znanego w Landsbergu rodu fabrykantów. Firma Maschinenfabrik und Eisengiesserei - Jaehne & Sohn GmbH produkowała maszyny rolnicze, lokomobile i kotły parowe.

Po wojnie to ta fabryka dała początek dawnej Agromie przy al. 11 Listopada. W domu fabrykanta tuż po wojnie mieściła się ekspozytura Poznańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Później mieścił się w nim komisariat Milicji Obywatelskiej z celami aresztowymi w piwnicach, gdzie na tzw. dołku przetrzymywano m.in. aresztowanych w stanie wojennym.

Willę zbudował senior rodu Carl Jaehne w 1896 r. Wtedy był to wolno stojący dom otoczony dużym ogrodem, który w latach 20. ubiegłego wieku zmniejszył się na rzecz parku miejskiego.

Dziś willa stoi między dużymi przedwojennymi kamienicami a nowoczesnym gmachem Biblioteki Herberta. Od prawie dwóch dekad willa stoi pusta i jej stan jest zły. Zachowały się jednak unikatowe elementy architektoniczne wykonane w odlewni Jaehne, m.in. niezwykłe żeliwne schody. Inne elementy wnętrza zostaną odtworzone pod pieczą konserwatora zabytków i według projektu pracowni architektonicznej braci Sierakowskich.

Remont willi przeprowadzi lokalna firma Drew-Plast, która z powodzeniem wykonywała już remonty zabytkowych budynków w Gorzowie, m.in. bibliotecznej willi Lehmanna czy wnętrz teatru. A ostatnio budowała nową część SP nr 20.