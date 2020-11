Przed tygodniem w zaległym pojedynku z Kątami Wrocławskimi to żółto-niebiescy wygrali jedną bramką (30:29) po trafieniu w ostatnich sekundach. – Gdybyśmy mieli wyższą skuteczność, to ten mecz mielibyśmy wcześniej pod kontrolą – ocenił grający trener stalowców Oskar Serpina.

Faktycznie, popełnialiśmy błędy, myliliśmy się przy rzutach, ale wynikało to głównie z klasy gości, bo mecz stał na fajnym poziomie. W sobotę Stal zagrała co najmniej o klasę gorzej.

Bór to rywal, który konsekwentnie zyskuje na jakości. Jego atak opiera się na indywidualnościach. Przed występem zespołu z Obornik Śląskich w Gorzowie wspominaliśmy ubiegłoroczne 10 trafień w naszej hali Kamila Ramiączka (wtedy wygraliśmy 37:29). W sobotę 27-letni Ramiączek skaleczył naszych piłkarzy ręcznych aż 11 razy.

Najpierw jednak swoje minuty miał 44-letni grający trener gości Artur Szabat. Asysty, przechwyty, wreszcie gole. Która to już jego młodość? Gdy ze swoją pierwszą serią bramek włączył się Ramiączek, Bór odskoczył nam na 12:8.

Patrząc przez większość meczu na grę gorzowian, jednym tchem mogliśmy wymienić to, co psuliśmy: najpierw nieskuteczna obrona, a dalej przestrzelone rzuty z bardzo dobrych pozycji, faule ofensywne, wreszcie marnowane ponad miarę rzuty karne. Dziś na jednego z bohaterów Obornik Śląskich z pewnością wyrósł 24-letni bramkarz Piotr Kaczmarek.

Mimo długich fragmentów granych przez naszych dużo poniżej normy przyzwoitości były też fajne zrywy. Po pierwszym doprowadziliśmy do remisu po 12. W drugiej części przegrywaliśmy już 16:23, a jednak wyłączenie Ramiączka, przydzielenie mu indywidualnego krycia tak zagrało, że nawet pierwszy raz wyszliśmy na wspomniane wyżej prowadzenie 27:26.

– To prawda, że w parę minut uciekał nam właściwie już wygrany mecz. Dlatego cieszę się, że jeszcze potrafiliśmy do niego wrócić dzięki bezbłędnym ostatnim minutom. Wygrana nad Stalą w jej hali to dla nas niezwykle cenna zdobycz – cieszył się trener Szabat. On też dołożył decydujące gole.

Dodatkowo niesamowity Ramiączek urwał się spod opieki Wiktora Bronowskiego (29:27) i zamknął mecz w ostatniej minucie (30:28). Na koniec Bartosz Starzyński tylko zmniejszył jeszcze rozmiary naszej porażki. Przegranej, której zupełnie się nie spodziewaliśmy.

W sobotę 21 listopada ekipę Stali czeka bardzo trudny wyjazd do bezbłędnej w dotychczasowych pięciu meczach Miedzi Legnica.

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW – SPR BÓR JOYNEXT OBORNIKI ŚLĄSKIE 29:30 (12:15)

STAL: Nowicki, Marciniak – Stupiński 6, Kryszeń 6, Pietrzkiewicz 4, Starzyński 4, Kłak 3, Gintowt 3, Bronowski 3, Serpina, Bystrow, Dzieciątkowski, Pedryc, Gałat.

WYNIKI 7. KOLEJKI

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW – Bór Oborniki Śląskie 29:30, Grunwald Poznań – Real Astromal Leszno 22:21, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – Ostrovia Ostrów Wlkp. 23:28.

MECZ ZALEGŁY Z 6. KOLEJKI

Siódemka Miedź Legnica – Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 40:23.

1. Siódemka Miedź Legnica 5 15 161:108

2. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 7 15 222:189

3. Bór Oborniki Śląskie 6 13 175:175

4. Śląsk Wrocław 5 12 145:103

5. Grunwald Poznań 6 12 151:140

6. Ostrovia Ostrów Wlkp. 6 12 170:155

7. UKS Kąty Wrocławskie 6 5 135:151

8. Real Astromal Leszno 6 3 124:159

9. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 6 3 154:189

10. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 5 3 129:160

11. Olimp Grodków 4 0 82:119

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów I ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNiG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostali w sezonie 2021/22 utworzą I ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.