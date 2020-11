Od nastania władzy Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Owsiak miał już kilka procesów, dlatego podczas ostatniej „żywej” edycji festiwalu, powszechnie kojarzonego jako Przystanek Woodstock, wyjątkowo pilnował się, by nie przeklinać. Dopiero ostatniego dnia, w niedzielę nad ranem, na zakończenie festiwalu rzucił ze sceny parominutową wiązankę.

– Czemu nie karzecie polityków, którzy zapier…ają samolotami za moje, k…a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągnięcie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Bądźcie z nami na finale WOŚP. 176 mln. A wy, k…a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k…a, do nas macie? – mówił do woodstockowiczów, nawiązując m.in. do afery lotniczej marszałka Marka Kuchcińskiego.