W środę, 18 listopada, rusza program pomocy dla gorzowskich seniorów. Zgłoszenia do udziału w programie pracownicy urzędu miasta będą zbierać od najbliższego poniedziałku, 16 listopada, w godz. 8-18. Numer specjalnej miejskiej infolinii to 695 308 375. Do tego czasu, czyli przez nadchodzący weekend, można korzystać z numeru infolinii rządowej 22 505 11 11. Tam również seniorzy otrzymają informacje o możliwej pomocy.

Wsparciem objęte będą osoby, które ukończyły 70. rok życia i potrzebują pomocy przy realizacji codziennych spraw lub chcą zjeść ciepły posiłek. Pomoc będzie świadczona bezpłatnie.