Decyzja o przekazaniu dofinansowania zapadła w kwietniu. - Reagujemy na stale pojawiające się potrzeby w walce z epidemią. Ten krok to swoiste wzmocnienie systemu immunologicznego naszego miasta - mówił wtedy prezydent Jacek Wójcicki. Szpital od razu przystąpił do działań związanych z zakupem aparatury.

Dziś angiograf jest już w szpitalu, prawie gotowy do pierwszych badań. Właśnie przechodzi fazę testów. W przyszłym tygodniu rozpoczną się szkolenia personelu. - Cieszę się, że środki z miejskiego budżetu udało się zagospodarować w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, w większości to gorzowianie - mówił prezydent, który w piątek odwiedził szpital.

Do czego służy angiograf? Pozwala zajrzeć do wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów ciała, zwłaszcza tętnic, żył oraz komory serca. Przyda się w diagnostyce pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Po ustaniu pandemii będzie służył wszystkim pacjentom pracowni hemodynamiki.

Pomoc miasta dla szpitala to nie tylko zakup angiografu. W październiku na wniosek zarządu lecznicy radni zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na zakup karetki do walki z pandemią. Miasto wyremontowało też drogę dojazdową do mobilnego centrum testowego drive thru w kompleksie przy Dekerta. Udostępniony został również miejski teren na potrzeby organizacji parkingu dla pojazdów szpitalnego transportu sanitarnego.

W piątek zarząd lecznicy przekazał na ręce prezydenta dyplom autorstwa znanego gorzowskiego artysty malarza Michała Bajsarowicza. - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dziękuje za pomoc i wsparcie w czasie pandemii. Pozwala ono na dalszą bezpieczną dla pacjentów i personelu pracę oraz łączy nas, dopisując nową treść współczesnego patriotyzmu - czytamy w podziękowaniu.

A podziękowania należą się nie tylko miastu. Łącznie ponad 6 milionów złotych wpłynęło do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie dzięki darczyńcom prywatnym i instytucjom w ramach wsparcia lecznicy w walce z pandemią. - Każda pomoc finansowa jest dla nas ogromnym wsparciem w tych trudnych czasach walki z pandemią - mówi Robert Surowiec, wiceprezes lecznicy.