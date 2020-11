W grupie B u pierwszoligowców ostatnio nie ma szans na rozgrywanie wszystkich meczów, bo aż 11 zawodników Śląska Wrocław zaraziło się koronawirusem. Zakażony jest także jeden z trenerów Olimpu Grodków i tu również jest potrzebna izolacja.

Stalowcy z powodu koronawirusa do tej pory pauzowali w jednym meczu i w miniony weekend zdążyli odrobić zaległości, pokonali Kąty Wrocławskie 30:29. W najbliższą sobotę, 14 listopada, znów zagrają u siebie, tym razem mecz w ramach 7. kolejki, z Borem Oborniki Śląskie.

Ta ekipa poprzednie, przedwcześnie przerwane przez koronawirusa rozgrywki ostatecznie skończyła na ostatniej pozycji. W Gorzowie Bór pokazał się jednak z niezłej strony, przegrał 29:37.

27-letni rozgrywający Kamil Ramiączek mierzy tylko 182 cm, a rzucił nam rok temu (mecz w naszej hali też był w połowie listopada) 10 goli. Obecnie, gdzie drużynę z Obornik Śląskich znajdujemy znacznie wyżej w tabeli, jest najlepszym strzelcem swojego zespołu i całej ligi (szóste miejsce). W wygranym spotkaniu ze Śląskiej zdobył aż 12 bramek.

Drugą siłą Boru w ataku jest 44-letni, grający trener Artur Szabat. W przerwie między rozgrywkami nasi najbliżsi rywale wzmocnili się młodymi zawodnikami z Legnicy czy Lubina, a więc ośrodków znanych ze szkolenia utalentowanych piłkarzy ręcznych.

- Cieszę się przede wszystkim na spotkanie z moim rówieśnikiem Karolem Głośniakiem, gorzowskim wychowankiem, z którym razem stawialiśmy pierwsze kroki w piłce ręcznej i rośliśmy aż do seniora - opowiadał Tomasz Gintowt. - Karol od paru lat broni bramki Boru. Na boisku spodziewam się ostrej rywalizacji, z której mam nadzieję to my jeszcze raz wyjdziemy zwycięsko. Po ostatnim meczu awansowaliśmy na pozycję lidera, nie mamy zamiaru jej oddawać, bo z tego miejsca najbliżej jest do Ligi Centralnej, gdzie koniecznie musimy się znaleźć.

Stalowcy zapraszają kibiców w sobotę od godz. 17 na swój profili facebookowy na transmisję meczu z Borem.

PROGRAM 7. KOLEJKI:

sobota, 14 listopada

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW - Bór Oborniki Śląskie (godz. 17, hala przy ul. Szarych Szeregów, bez udziału publiczności), Grunwald Poznań - Real Astromal Leszno, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - Ostrovia Ostrów Wlkp.

Mecze przełożone: Śląsk Wrocław - Siódemka Miedź Legnica, Olimp Grodków - UKS Kąty Wrocławskie.

MECZ ZALEGŁY Z 6. KOLEJKI:

sobota, 14 listopada

Siódemka Miedź Legnica - Szczypiorniak Gorzyce Wielkie.

1. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 6 15 193:159

2. Śląsk Wrocław 5 12 145:103

3. Siódemka Miedź Legnica 4 12 121:85

4. Bór Oborniki Śląskie 5 10 145:146

5. Grunwald Poznań 5 9 129:119

6. Ostrovia Ostrów Wlkp. 5 9 142:132

7. UKS Kąty Wrocławskie 6 5 135:151

8. Real Astromal Leszno 5 3 103:137

9. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 5 3 131:149

10. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 4 3 106:132

11. Olimp Grodków 4 0 82:119

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów pierwszej ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNIG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostali w sezonie 2021/22 utworzą pierwszą ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.