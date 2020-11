W Lubuskiem mamy w piątek 598 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Łączna liczba zarażonych od początku epidemii - 13 643.

Lubuski Urząd Wojewódzki informuje o śmierci sześciu osób zakażonych koronawirusem. To 87-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego, 71-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego, 82-letnia mieszkanka powiatu żagańskiego, 53-letnia mieszkanka powiatu żagańskiego, 72-letnia mieszkanka powiatu zielonogórskiego oraz 81-letni mieszkaniec Zielonej Góry.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (10), Zielonej Góry (48) oraz z powiatów: gorzowskiego (24), nowosolskiego (146), międzyrzeckiego (74), żarskiego (68), świebodzińskiego (52), słubickiego (45), żagańskiego (36), zielonogórskiego (26), krośnieńskiego (23), strzelecko-drezdeneckiego (20), sulęcińskiego (15) i wschowskiego (11).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiały 5643 osoby, niestety 187 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 8291, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 450. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1346.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 22 298 łóżek i 2047 respiratorów. Ponad 430 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 13 listopada. Do tej pory wyzdrowiało 267 580 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: