Futboliści z niepokojem spoglądają na sytuację w kraju, raporty z liczbą zachorowań na koronawirusa, bo przecież ciągle realna jest groźba jeszcze większych obostrzeń, a tym samym przerwania rozgrywek. Z koronawirusem zmagało się większość trzecioligowców w trzeciej grupie, ostatnio także warciarze, gdzie oficjalnie zostały potwierdzone dwa przypadki, również zawodnika z pierwszej drużyny. Stąd przełożony mecz z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

Pozytywne, że na dziś tych zaległości nie ma tak dużo i wszystkie mecze, jeśli runda jesienna nie zostanie wstrzymana, mają zostać odrobione do końca listopada. Gorzowianie do Gwarka pojadą ostatecznie nie w grudniu, a w środę, 25 listopada.

Do drużyny Warty wrócił już też pierwszy trener Mariusz Misiura, który również przechodził kwarantannę. Oby to był zwycięski powrót i mocny finisz jesieni, bo gorzowianie aktualnie wpadli do strefy spadkowej. Na szczęście straty do tych, co przed nami, cały czas są niewielkie. Tylko od nas zależy, czy zimę spędzimy na bezpiecznym miejscu, nawet w połowie tabeli.

Po dwóch bezbramkowych remisach z rzędu w sobotę gościmy rezerwy pierwszoligowej Miedzi Legnica. Rywale ostatnio przegrali 0:1 w Świdnicy, u najsłabszej drużyny ligi, a także u siebie z liderem, Ruchem Chorzów 0:3. Na wyjazdach Miedź do tej pory zdobyła zaledwie 4 pkt. To bardzo ważne w kontekście dalszych losów Warty, aby również nic nie wywiozła z Gorzowa.

Już tradycyjnie warciarze zapraszają kibiców na bezpośrednią transmisję pay per view ze stadionu przy Olimpijskiej. Początek w sobotę o godz. 13, koszt - 12 zł.

PROGRAM 17. KOLEJKI:

sobota, 14 listopada

WARTA GORZÓW - Miedź II Legnica (godz. 13, stadion przy ul. Olimpijskiej, bez udziału publiczności), Górnik II Zabrze - Foto Higiena Gać, Polonia Stal Świdnica - LKS Goczałkowice Zdrój, MKS Kluczbork - Gwarek Tarnowskie Góry, Ślęza Wrocław - Stal Brzeg, Zagłębie II Lubin - ROW 1964 Rybnik, Polonia Bytom - Polonia Nysa, Lechia Zielona Góra - Rekord Bielsko-Biała.

wtorek, 17 listopada

Ruch Chorzów - Pniówek Pawłowice Śląskie.

1. Ruch Chorzów 15 38 44:13

2. Polonia Bytom 15 33 37:16

3. Ślęza Wrocław 15 29 31:15

4. Pniówek Pawłowice Śląskie 15 27 26:19

5. LKS Goczałkowice Zdrój 15 23 26:23

6. Gwarek Tarnowskie Góry 14 22 26:29

7. Zagłębie II Lubin 15 21 26:19

8. Lechia Zielona Góra 15 21 23:28

9. Rekord Bielsko-Biała 15 20 24:19

10. Stal Brzeg 13 20 29:15

11. MKS Kluczbork 14 20 25:25

12. Miedź II Legnica 15 17 20:27

13. ROW 1964 Rybnik 15 17 20:27

14. Górnik II Zabrze 14 15 24:25

15. Piast Żmigród 15 15 26:30

16. WARTA GORZÓW 14 15 14:27

17. Foto Higiena Gać 15 11 19:36

18. Polonia Nysa 14 11 17:36

19. Polonia Stal Świdnica 15 10 18:46

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.