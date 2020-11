„Wspieraj seniora” to rządowy program, z którego skorzysta miasto. Do 320 tys. przekazanych przez wojewodę dołoży swoje 20 proc., czyli 81 tys. Kolejne ok. 60 tys. zł będzie pochodziło z miejskich spółek. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone?

- Szukamy właśnie organizacji pozarządowej, która będzie pomagała seniorom w codziennych sprawach, jak robienie zakupów, kupno leków w aptece, załatwianie różnych codziennych spraw. Pieniądze zostaną przeznaczone na wolontariuszy, którzy będą pomagać seniorom - mówi prezydent Jacek Wójcicki.