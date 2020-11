„Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” - taki tytuł nosi wystawa, jaką gorzowskie archiwum stworzyło w ramach ogólnopolskiego projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

Projekt zapoczątkowany w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ma za zadanie podkreślenie wartości dokumentów przechowywanych w archiwach domowych. Jego celem jest też pozyskiwanie do archiwów państwowych dokumentów rodzinnych posiadających wartość historyczną.

- Te 100 lat, od kiedy Polska stała znów się państwem, podmiotem prawa międzynarodowego obfitowało w wiele dramatycznych wydarzeń, jak np. obrona niepodległości w 1920 r., budowa państwa autorytarnego po 1926 r., II wojna światowa, a co za tym idzie, okupacja hitlerowska i sowiecka z licznymi dramatami polskich rodzin, przemieszczenia Polaków po II wojnie światowej, budowa państwa według narzuconych siłą wzorców sowieckich, wreszcie powstanie Solidarności, upadek komunizmu w 1989 i budowa Polski suwerennej i demokratycznej. Większość tych wydarzeń nie pozostała bez wpływu na stan polskich archiwów, niejednokrotnie palonych. Dlatego też uzupełnienie zasobu Archiwum Państwowego o zbiory prywatne jest próbą częściowego zapełnienia tej luki. Może się przyczynić do lepszego poznania nie tylko dziejów polskich rodzin, ale i całego kraju. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy zdecydowali się na przekazanie cennych pamiątek rodzinnych do gorzowskiego Archiwum Państwowego i zachęcam innych do podzielenia się z nami Państwa rodzinnymi archiwami, bo akcja trwa nadal - mówił prof. Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, inaugurując wystawę.

Na Starym Rynku możemy obejrzeć 20 plansz przedstawiających zbiory rodzinne przekazane w ostatnich latach do Archiwum Państwowego w Gorzowie. Są wśród nich zdjęcia, dokumenty metrykalne, świadectwa szkolne, korespondencja wojenna, odznaczenia. Te cenne rodzinne pamiątki ukazują dzieje poszczególnych rodzin na tle historii Polski.

- Szczególnie zaakcentowany został tutaj okres walki o niepodległość, dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i pierwszych powojennych lat w Gorzowie, bowiem każda z tych rodzin w jakiś sposób związała się z tym miastem, a kolejne pokolenia żyły w nim i je tworzyły – mówi Anna Jodko z Archiwum Państwowego w Gorzowie, która przygotowała ekspozycję.

Wśród prezentowanych dokumentów wiele miejsca zajmują te dotyczące rodziny Saturn-Błażewiczów, która przybyła do Gorzowa z Przemyśla, a zwłaszcza Artura Saturn-Błażewicza, żołnierza I Brygady Legionów, żołnierza AK oraz jego synów, również walczących w AK. Są też archiwalia dotyczące rodziny Kirkorów: Stanisława, wybitnego naukowca, badacza chorób pszczół, żołnierza i wielkiego patrioty oraz jego żony Wandy, farmaceutki. Na wystawie zobaczymy też pamiątki rodziny Kwiatkowskich, Tyszkowskich, Biernackich, zbiory Jerzego Wygnańca, żołnierza i zasłużonego działacza sportowego.

- Wystawę zamyka Litania Narodu Polskiego udostępniona przez Józefa Wasilewskiego, która jest swego rodzaju rodzinną pamiątką przekazywaną od początku ubiegłego stulecia z pokolenia na pokolenie – dodaje Anna Jodko.

Wystawa „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów” prezentowana będzie na Starym Rynku w Gorzowie w dniach 10-30 listopada.