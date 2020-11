Nie trzeba być zakażonym koronawirusem, by trafić na kwarantannę. Większość z ponad 400 tys. mieszkańców naszego kraju skierowanych na nią to osoby, które miały kontakt z kimś, u kogo stwierdzono COVID-19, a same są potencjalnie zakażone.

W miniony poniedziałek lubuska policja podała, że "każdego dnia w woj. lubuskim ta liczba oscyluje w granicach aż 17 tysięcy osób", a zgodnie z danymi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego czwartek, 12 listopada wynosi ona 8027.

Różnica bierze się stąd, że biuro wojewody informuje tylko o osobach będących w kwarantannie nałożonej przez inspekcje sanitarną. - A my zbieramy dane z ogólnopolskiej bazy danych. Mamy informację o każdym obywatelu, również o obcokrajowcach, których różne instytucje skierowały na kwarantannę. Dane o tych osobach nie muszą trafiać do sanepidu - wyjaśnia nadkomisarz Marcin Maludy, rzecznik KWP w Gorzowie.