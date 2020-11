Mecz 5. kolejki Olimpia - BAS, najpierw został przełożony przez przypadki koronawirusa w zespole z Sulęcina. Nowym terminem był 11 listopada, ale i on nie został dotrzymany, bo parę dni temu to siatkarze z Białegostoku zgłosili kłopoty ze zdrowiem. BAS od razu odwołał, zaplanowaną na 14 listopada wizytę w Siedlcach.

Według planu, ze względu na nieparzystą liczbę drużyn w Tauron 1. Lidze, w 9. kolejce, w najbliższy weekend, sulęcinianom wypadała pauza i kolejna, dłuższa przerwa. Na szczęście do tego nie dojdzie, bo w związku z wolnym terminem KPS, to Olimpia w sobotę pojedzie do Siedlec i odrobi zaległości z 4. serii.