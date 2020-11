Jutro o godz. 13 niebiesko-biali zagrają na swoim stadionie z Arką Nowa Sól. Gorzowianie zapraszają na swój profil facebookowy na transmisję z Olimpijskiej.

Arka - aktualnie 10. miejsce - z ostatnich czterech pojedynków tylko jeden zremisowała, a pozostałe przegrała. Podział punktów miał miejsce w miniony weekend i był ważny dla stilonowców, bo nowosolanie zremisowali 2:2 z liderem, Dębem Sława Przybyszów.

Na sześciu wyjazdach nasi środowi przeciwnicy uzbierali do tej pory jedynie 4 pkt. To jeden z najsłabszych dorobków w delegacjach w lubuskich rozgrywkach.

My zdążyliśmy już zapomnieć o ostatniej, domowej wpadce Stilonu (1:1 z Koroną Kożuchów), bo dalej gorzowianie trzy razy zwyciężyli na wyjazdach i awansowali na piąte miejsce w tabeli.

PROGRAM 17. KOLEJKI:

środa, 11 listopada

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Arka Nowa Sól (godz. 13), Carina Gubin - ZAP Syrena Zbąszynek, Dąb Sława Przybyszów - Odra Nietków, Korona Kożuchów - Czarni Browar Witnica, Lechia II Zielona Góra - Ilanka Rzepin, Meprozet Stare Kurowo - Piast Iłowa, Czarni Żagań - Spójnia Ośno Lubuskie, Pogoń Skwierzyna - Tęcza Krosno Odrzańskie, Stal Sulęcin - Pogoń Świebodzin.

1. Dąb Sława Przybyszów 14 33 40:19

2. Ilanka Rzepin 14 32 44:17

3. Carina Gubin 13 32 44:13

4. Czarni Browar Witnica 14 28 25:17

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 14 27 29:10

6. Odra Nietków 14 27 33:22

7. Polonia Słubice 16 27 27:20

8. Lechia II Zielona Góra 15 20 32:27

9. Spójnia Ośno Lubuskie 14 20 20:21

10. Arka Nowa Sól 15 20 26:23

11. Piast Iłowa 15 18 26:29

12. Meprozet Stare Kurowo 14 18 16:29

13. Korona Kożuchów 14 16 20:18

14. Czarni Żagań 14 16 22:21

15. ZAP Syrena Zbąszynek 15 16 19:31

16. Pogoń Świebodzin 16 14 20:30

17. Pogoń Skwierzyna 16 8 12:45

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 14 8 11:48

19. Stal Sulęcin 13 4 9:35

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.