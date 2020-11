11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone w Polsce - z przerwami - od 1937 roku. I w tym roku, mimo pandemii będziemy świętować, choć trochę inaczej. - Z uwagi na sytuację epidemiczną, tegoroczne obchody zostały ograniczone do minimum, a większość wydarzeń odbędzie się w sieci. Niemniej, tego dnia przed południem, prezydent miasta Jacek Wójcicki w towarzystwie przewodniczącego gorzowskiej rady miasta Jana Kaczanowskiego, złoży kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego – informuje Marta Liberkowska, szefowa miejskiego wydziału promocji i informacji. Przez cały dzień tramwaje MZK będą przyozdobione biało-czerwonymi flagami, a od godziny 18 do 22 na frontowej elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego pojawi się specjalna iluminacja w kolorach białym i czerwonym.

Chociaż instytucje kultury są zamknięte dla publiczności, nie rezygnują ze świątecznych planów i zapraszają mieszkańców na wydarzenia w sieci. W Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się „Symfoniczny koncert niepodległościowy”, który będzie można obejrzeć drogą bezpłatnego streamingu za pośrednictwem kanału YouTube oraz na stronie Filharmonii Gorzowskiej poprzez Facebooka. Transmisja koncertu rozpocznie się 11 listopada o godzinie 19, a nagranie będzie dostępne przez kolejne 24 godziny. A co w programie koncertu? Tradycyjnie podczas koncertu niepodległościowego filharmonicy zapraszają na spotkanie z muzyką polskich kompozytorów. REKLAMA Posłuchamy w świąteczny wieczór dzieł dwóch twórców – związanego z nurtem młodopolskiego ekspresjonizmu Mieczysława Karłowicza oraz tworzącego w epoce romantyzmu Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Swoją Serenadą na orkiestrę smyczkową op. 2 (1896) Karłowicz przeniesie nas w swój świat pełen lirycznej melancholii balansującej między smutkiem a ukojeniem. Będzie też I Symfonia B-dur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, którego jego nauczyciel Józef Elsner określił jako „zdolność niepospolitą”. Tworzył w czasach Chopina kompozytor, był dyrygentem i pianistą, ale poświęcił się głównie muzyce symfonicznej i operowej. Dobrzyński swoją symfonię dedykował… carowi Mikołajowi I, który wówczas nosił polską koronę. REKLAMA Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej dyryguje Jan Miłosz Zarzycki. Echa listopadowego święta zabrzmią też za ponad tydzień podczas koncertu dla młodszych. Od 20 listopada zostanie udostępnione online nagranie pt.: „Niepodległościowa Akademia Muzyki” – w programie m.in. wiązanka pieśni patriotycznych. Miasto Mieszkańcom w teatrze Teatr im. Juliusza Osterwy przedstawi online cykl „Miasto Mieszkańcom”, czyli prezentację spektakli ze swojego repertuaru. 11 listopada od godziny 16 dwukrotnie zostanie zaprezentowany online spektakl „A mury runą”, natomiast od 12 do 15 listopada odbędzie się pięć prezentacji spektaklu „Tango Piazzolla – Marzenie”. Szczegółowy harmonogram emisji będzie dostępny na stronie internetowej teatru. Cykl spektakli został wsparty z budżetu Miasta. „Mamy Niepodległą!” Również instytucje wojewódzkie włączają się w organizację wydarzeń. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w dniach 7-15 listopada (niestety z wyjątkiem 11 listopada) prowadzi akcję: „Mamy Niepodległą!”, we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przed oficyną, przy ul. Warszawskiej 35, w godz. 10-16 działa punkt dystrybucji i wysyłki nieodpłatnych kartek o tematyce niepodległościowej. Osoby, które odwiedzą punkt dystrybucji, otrzymają biało-czerwone flagi, przekazane przez wojewodę lubuskiego. Muzeum przygotowuje również materiał filmowy z wystawy modeli pojazdów militarnych, która została zorganizowana we współpracy ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Spichlerzu. Materiał zostanie udostępniony w mediach społecznościowych. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta już 10 listopada na swoim kanale YouTube udostępni najciekawsze fragmenty koncertu pt.: „Z ziemi włoskiej do Polski”, w wykonaniu Aleksandra Kaczuk-Jagielnika (baryton) i Michała Skowronka (fortepian).