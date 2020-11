- Zwyciężyli z koronawirusem i dlatego mogą pomóc innym wygrać z chorobą, coraz więcej osób po przejściu koronawirusa oddaje osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Są wśród nich także pracownicy naszego szpitala - doktor Wojciech Dolata oraz Justyna Bożkiewicz i Maciej Dyliński (SOR). Jesteście moimi, naszymi bohaterami. Mam prośbę. Niech będą dla was wzorem. Jeżeli przeszliście koronawirusa, zgłoście się do RCK. Może też uratujecie komuś życie - apeluje Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.

W Lubuskiem mamy we wtorek, 10 listopada, 650 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Łączna liczba zarażonych od początku epidemii - 11 572.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy we wtorek 25 484 nowe przypadki, zostało wykonanych 54,7 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 593 592 zarażenia koronawirusem. Niestety, 8375 osób zmarło.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (84), Zielonej Góry (34), woj. kujawsko-pomorskiego (1) oraz z powiatów: gorzowskiego (21), żarskiego (152), nowosolskiego (80), żagańskiego (48), międzyrzeckiego (46), strzelecko-drezdeneckiego (41), zielonogórskiego (38), świebodzińskiego (33), krośnieńskiego (30), słubickiego (24), wschowskiego (12) i sulęcińskiego (6).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 4738 osób, niestety 157 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 7607, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 398. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1451.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 21 640 łóżek i 1898 respiratorów. Ponad 407 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 10 listopada. Do tej pory wyzdrowiało 230 661 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: