Dla nas to jest dokończenie transformacji gorzowskiego klubu, która zaczęła się na koniec sierpnia 2019 r. Wtedy prezesem został Marek Grzyb. Miesiąc wcześniej, wraz z Jakubem Liszką, weszli do zarządu. Dzisiaj w zarządzie Stali pozostaje tylko prezes Grzyb, który w tym momencie już całkowicie układa sobie organizację w klubie po swojemu. Decyduje o tym, kogo zaprasza do dalszej współpracy.

Poprzedniemu zarządowi, jeszcze pod wodzą prezesa Ireneusza Macieja Zmory, który odszedł z klubu pod koniec 2019 r., zapamiętamy m.in. odzyskanie po 31 latach złota w żużlowej lidze (sezon 2014) i ponowny tytuł mistrzowski w 2016 r. Również reaktywację w barwach Stali seniorskiej piłki ręcznej, która od kilku lat z powodzeniem występuje na zapleczu ekstraklasy.