- Przed nami Narodowe Święto Niepodległości. Ponieważ pandemia pokrzyżowała nasze plany repertuarowe, przenieśliśmy wydarzenia artystyczne, które planowane były w związku z obchodami 102. rocznicy odzyskania niepodległości, do internetu – informuje Ewa Kunicka z Działu Promocji i Obsługi Widzów Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie.

11 listopada o godz. 16 i 19 teatr zaprasza więc widzów na program muzyczny „A mury runą…” oparty na tekstach Ernesta Brylla, Jacka Kaczmarskiego i Agnieszki Osieckiej.

Inspiracją do powstania tego programu był spektakl „Kolęda nocka” zrealizowany w 1980 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Musical cieszył się ogromnym powodzeniem wśród widzów, a wydana płyta z utworami ze spektaklu zyskała bardzo szybko status złotej.

Z gorzowskiej sceny zabrzmią więc m.in.: „Psalm stojących w kolejce”, „Kolęda o świcie”, „Psalm jadących do pracy”, „Kolęda o gwieździe”, „Piosenka kolędników” czy tytułowe „Mury”. Występują: Anna Łaniewska, Edyta Milczarek, Joanna Rossa, Jan Mierzyński. Akompaniament – Marek Zalewski.

Ten program Teatr Osterwy miał pokazać – i pokaże w sieci – w ramach akcji Miasto - Mieszkańcom z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W ramach tej samej akcji będzie można obejrzeć na teatralnym kanale You Tube spektakl muzyczny Tango Piazzolla - Marzenie w dniach 12-15 listopada o godz. 19, a w sobotę dodatkowo o godz. 16. To sztuka Anny Burzyńskiej napisana specjalnie do muzyki argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli. Opowieść o miłosnych tragediach i złudnych chwilach bliskości, które trwają tylko tyle, ile jeden taniec. To spektakl o samotności i tęsknocie z piękną muzyką Piazzolli i tangiem w roli głównej. Spektakl wyreżyserował Jan Tomaszewicz, scenografia: Ola Szempruch, choreografia: Anna Iberszer

Wszystkie wydarzenia będą dostępne na kanale You Tube Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie.