- Jest też dobra wiadomość. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy postanowiła, że przekaże dla naszego szpitala 20 nowoczesnych łóżek. Dziękujemy bardzo Jurkowi Owsiakowi i WOŚP - dodał Surowiec.

Według oficjalnych statystyk, które są tworzone z wcześniejszych dni, w Lubuskiem mamy w poniedziałek, 9 listopada, 548 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Łączna liczba zarażonych od początku epidemii - 10 922.

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy w poniedziałek 21 713 nowych przypadków, zostało wykonanych 43,4 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 568 138 zarażeń koronawirusem. Niestety 8045 osób zmarło.

Nowi zarażeni w woj. lubuskim pochodzą z: Gorzowa (114), Zielonej Góry (20) oraz z powiatów: gorzowskiego (26), żarskiego (131), międzyrzeckiego (52), krośnieńskiego (50), świebodzińskiego (44), nowosolskiego (25), zielonogórskiego (21), strzelecko-drezdeneckiego (20), sulęcińskiego (18), żagańskiego (16), słubickiego (7) i wschowskiego (4).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 4466 osób, niestety 154 pacjentów zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 7187, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem to 372. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 1401.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 20 976 łóżek i 1804 respiratory. Ponad 376 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 9 listopada. Do tej pory wyzdrowiało 219 371 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: