W związku z ogłoszonym przez rząd krajowym lockdownem zamknięte dla czytelników zostały również biblioteki. W Gorzowie nie wejdziemy już do głównej biblioteki przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz do wszystkich miejskich filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteki zostały zamknięte do 29 listopada w związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym. Jak informuje gorzowska książnica wstrzymane są wypożyczenia oraz zwroty materiałów bibliotecznych w filiach i agendach. Jednocześnie nie będą też naliczane opłaty za przetrzymanie po terminie wypożyczonych materiałów. Wypożyczenie wszystkich książek czy innych zbiorów, których termin zwrotu przypadał na czas zamknięcia biblioteki, będzie automatycznie prolongowane aż do czasu ponownego otwarcia dla czytelników,

Informacje dotyczące zbiorów regionalnych będą udzielane telefonicznie lub przesyłane w formie skanów na indywidualne zamówienie pod nr tel. 95 727 70 71 lub mailowo: dzr@wimbp.gorzow.pl. Lockdown dotyczy również wydarzeń kulturalnych i spotkań. Transmisje tych wydarzeń będą dostępne na kanałach społecznościowych, poprzez Facebook oraz na YouTube. I tak np. 12 listopada o godz. 13 odbędzie się spotkanie online na Facebooku z Robertem Małeckim, autorem powieści kryminalnych. Natomiast 23 listopada o godzinie 14, również na FB będzie okazja spotkać się z Kasią Bulicz-Kasprzak, autorką kilkunastu powieści obyczajowych. REKLAMA Również Festiwal Literacki "Warto czytać nad Wartą", zaplanowany na 28 listopada odbędzie się, choć gości festiwalowych obejrzeć będzie można online na FB i YT. A kto będzie gościł u Herberta? Oto program festiwalu, który został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury: godz. 12 "Kołysanki i rozbudzanki" - koncert piosenek dla dzieci w wykonaniu Sambora Dudzińskiego godz. 14 "Śpiewowice" - muzyczny spektakl dla najmłodszych w wykonaniu Ewy Konstancji Bułhak REKLAMA godz. 15 "Kolorowy szary PRL" - spotkanie autorskie Agaty Tuszyńskiej i Mariusza Urbanka, moderator: Jerzy Kisielewski godz. 17 "Zapomnienie" program poetycko-muzyczny w wykonaniu Dominiki Ostałowskiej i Igora Przebindowskiego godz. 18 "Mama zawsze wraca" - spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską godz. 19 "Czytanie Tyrmanda" w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego Więcej informacji o działalności książnicy można uzyskać w Informatorium WIMBP pod numerem telefonu 95 727 80 40; 95 727 80 44, oraz drogą mailową: informatorium@wimbp.gorzow.pl