Poprzedni sezon ekstraklasy seniorów został przedwcześnie zakończony przez epidemię koronawirusa. To był jednak bardzo ważny czas dla waterpolistów z Gorzowa, bo drużyna z naszego miasta wróciła po latach na podium. Zespół Alfy wywalczył brązowy medal.

Mimo problemów z obostrzeniami, ograniczonego dostępu do basenów, braku kibiców na trybunach, udało się ruszyć z ekstraklasowym sezonem 2020/21.

- Teraz najważniejsze, abyśmy mogli w tych trudnych dla wszystkich czasach grać, rywalizować i dokończyć te rozgrywki. Ambicje znów mamy duże. Nie chcemy dać się zepchnąć z podium seniorskich mistrzostw Polski, a do tego w każdym meczu mocno powalczyć - zapowiadał Jacek Osiński, trener Alfy.

Do rozgrywek ekstraklasy włączono dziewięć zespołów, które najpierw podzielono na dwie grupy eliminacyjne. W tej wstępnej fazie nie mamy rewanżów, a więc ekipy rozgrywają po dwa mecze na basenie jednej z drużyn. Gorzowianie trafili do grupy czterozespołowej. U siebie mają w terminarzu po dwa mecze z Arkonią Szczecin i Uniwersytetem Warszawskim oraz pojadą na dwa pojedynki do ŁSTW Łódź. Co ciekawe, w obecnej elicie waterpolo mamy aż trzy łódzkie drużyny.

Po eliminacjach cztery najlepsze zespoły utworzą grupę mistrzowską, a pozostałe - grupę spadkową. Ostatnia ekipa grupy spadkowej opuści elitę piłkarzy wodnych, a przedostatnia wystąpi w barażach o utrzymanie.

Tymi ostatnimi przepisami musi interesować się Arkonia Szczecin, bo Alfę zdecydowanie widzimy w grupie mistrzowskiej.

- Po tych pierwszych meczach to przede wszystkim szkoda mi Arkonii, która jest w przebudowie i przez to dwa razy dostała w Gorzowie straszne lanie - przyznał trener Osiński. - Moi zawodnicy ewidentnie byli bardzo głodni gry. Każdy był skoncentrowany, bardzo chciał się pokazać. I choć to ostatecznie wyglądało jak gry treningowe, to zdobyliśmy w nich rekordowe prawie 80 bramek.

CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW - ARKONIA SZCZECIN 37:7 (7:1, 10:2, 11:2, 9:2)

ALFA: Miałkowski, Wiśniewski - Szymonik 9, Brończyk 8, Buczkowski 4, Mądry 4, Gabryniewski 4, Wieloch 2, Cegielski 2, Tawfik 2, Lepieszkiewicz 1, Borek 1, Czapla.

CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW - ARKONIA SZCZECIN 42:3 (6:1, 11:0, 10:1, 15:1)

ALFA: Miałkowski, Wiśniewski - Brończyk 11, Szymonik 11, Goździak 5, Wieloch 3, Lepieszkiewicz 3, Gabryniewski 3, Tawfik 3, Buczkowski 2, Czapla 1, Borek, Mądry.

AKTUALNA TABELA GRUPY B - ELIMINACJE:

1. CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW 2 6 79:10

2. ŁSTW Ocmer Łódź 2 6 38:16

3. Arkonia Szczecin 4 0 26:117

4. AZS Uniwersytet Warszawa 0 0 0:0

AKTUALNA TABELA GRUPY A - ELIMINACJE:

1. Box Logistics Waterpolo Poznań 4 12 91:34

2. Łukosz WTS Polonia Bytom 4 12 73:26

3. KSZO Ostrowiec Św. 4 6 45:56

4. ŁSTW Politechnika Łódzka 4 0 36:81

5. UKS Neptun Uniwersytet Łódzki 4 0 32:90

Czołowe dwie drużyny z każdej grupy eliminacyjnej awansują do grupy mistrzowskiej, gdzie zagrają systemem każdy z każdym sześć rund o medale.