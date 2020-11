Skwierzyńscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego przeszukali firmę jednego z mieszkańców Skwierzyny. Miał on według informacji służb posiadać nielegalny tytoń. Po wejściu do jednego z pomieszczeń ujawnili krajankę tytoniową bez akcyzy - ponad 37 kg tytoniu do palenia w foliowych workach oraz pojemnik i mieszadło do tytoniu. Towar oraz urządzenia służące do robienia krajanki zostały zabezpieczone przez mundurowych. Szacuje się, że straty skarbu państwa z nielegalnego handlu tytoniem wynoszą prawie 40 tys. zł.

- Do sprawy zatrzymany został 52-letni mężczyzna powiatu międzyrzeckiego, który usłyszał już zarzut karny posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna oraz przepadek zabezpieczonego mienia - informuje asp. Agnieszka Żyża z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.