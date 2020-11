Szalę zwycięstwa na korzyść 77-letniego Joego Bidena – byłego wiceprezydenta Baracka Obamy i wieloletniego senatora Partii Demokratycznej – przeważyły głosy z Pensylwanii, gdzie się urodził.

Według CNN Biden w poniedziałek ma ogłosić, kto wejdzie w skład jego 12-osobowego zespołu ds. walki z koronawirusem. Ustalane jest, kto obejmie najważniejsze stanowiska w administracji. Biden może zaproponować najbardziej zróżnicowany gabinet w amerykańskiej historii. Donald Trump próbuje podważyć ważność wyborów i zapowiada walkę w sądach, ale zdaniem ekspertów ma marne szanse.

Jak wygraną demokraty komentują lubuscy politycy?

Waldemar Sługocki, poseł, szef Platformy w regionie, liczy, że wynik wyborów zmieni sytuację polityczną w Polsce: „Amerykanie zakończyli przygodę z bezrefleksyjnym populizmem. Polsko, teraz czas na Ciebie?”.

Poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska:

Poseł Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy cieszy się, że Kamala Harris została pierwszą w historii wiceprezydentką USA! Odnosi się także do relacji polsko-amerykańskich. Uważa, że tyle łożymy na obronę, że Amerykanie na pewno z tej współpracy nie zrezygnują. Biden będzie za to z pewnością kładł większy nacisk na obronę wartości demokratycznych, na praworządność, wolność mediów i prawa człowieka, w tym mniejszości seksualnych. To może stanowić źródło napięć między Waszyngtonem a Warszawą.

Anna Synowiec, radna sejmiku, krótko, acz dosadnie, określiła wygraną Bidena: „Koniec ery populisty Donalda Trumpa, ufffff”.

Senator Wadim Tyszkiewicz uważa, że Amerykanie okazali się mądrzejsi od Polaków: „Ale ten 1 proc. stanowi niestety wielką, wielką różnicę. Jedno jest pewne: świat politycznych szaleńców, szarlatanów, hochsztaplerów i populistów zaczyna pomału się kończyć. Pomału, ale zawsze coś. My musimy jednak jeszcze się pomęczyć niecałe 5 lat, zanim wrócimy do normalności. O kilka miesięcy za późno, jako naród, przejrzeliśmy na oczy. Szkoda” – pisze Tyszkiewicz. I przyznaje, że sam zaczął tracić wiarę w Amerykę.

Tomasz Aniśko: „Cieszymy się razem z Amerykanami i Amerykankami”.

Elżbieta Polak, lubuska marszałek: „Demokraci zwyciężyli! W Polsce też zwycięży demokracja, mocno w to wierzę!”.

Marek Surmacz, radny sejmiku, były wiceminister, nie komentuje na razie przegranej Trumpa. Kilka dni temu jednak napisał: „Judicial Watch twierdzi, że doliczono się 1,8 miliona «wyborców duchów» w 29 stanach, ostrzega przed fałszerstwami wyborczymi” – orzekł.