Ten odcinek służył dotąd jako dojazd do ulic Zaułek, Łazienki, Łużycka. Jednocześnie udostępniony dla ruchu zostanie fragment ul. Spichrzowej od ul. Chrobrego do ul. Łazienki. Odcinek ten będzie służył jako dojazd do ulicy Nadbrzeżnej, która nadal będzie funkcjonowała jako dwukierunkowa, oraz do ulic Zaułek, Łazienki, Łużycka.

Nadal zamknięty będzie wjazd z ul. Wodnej na ul. Spichrzową oraz odcinek ul. Spichrzowej od skrzyżowania z ul. Łazienką do ul. Garbary.

To wszystko spowoduje następujące rozwiązania w organizacji ruchu: