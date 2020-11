Ten mecz wyglądał jak większość spotkań niebiesko-białych. Najpierw rywale broniący się praktycznie całą drużyną przed własnym polem karnym, próbujący gorzowian skontrować i atakujący nieco śmielej dopiero wtedy, gdy stracą gola.

Dzisiaj w Zbąszynku pierwszą, śmielszą kontrę Syreny, zakończoną niecelnym uderzeniem, mieliśmy w 21. minucie.

Stilonowcy wcześniej i później, konsekwentnie starali się zagrozić przeciwnikom, a pierwszą bramkę strzeliliśmy w 35. minucie. Piłkę wrzuconą w okolice pola karnego gospodarzy zebrał Wojciech Kurlapski. Odbiegł kilka metrów od bramki, obrócił się i oddał strzał. Precyzyjny, tuż przy słupku.

Po przerwie także zespół Syreny stał się groźniejszy, choć my już kilkakrotnie mogliśmy podwyższyć prowadzenie. Ładnej akcji prawą stroną Kuby Kaniewskiego nie wykorzystał Myrosław Taranenko, trzy doskonałe okazje zmarnował, wprowadzony w drugiej połowie Krystian Koszuta. Jedynym, skutecznym okazał się znów w 73. minucie Kurlapski (na zdjęciu poniżej z nr 11).

Nie zachowaliśmy czystego konta, rywale zdobyli honorowego gola w doliczonym czasie gry (to dopiero nasza dziesiąta stracona bramka w tych rozgrywkach). Po rzucie rożnym, bramkę dla Syreny strzelił Piotr Przejczowski. Gorzowianie wygrywają jednak jak najbardziej zasłużenie, choć do kompletu punktów przydałyby się jeszcze ze dwa trafienia więcej. Dodające większej pewności na resztę meczów tej jesieni.

W środę, 11 listopada o godz. 13 stilonowcy zmierzą się na swoim stadionie z Arką Nowa Sól, która dzisiaj zremisowała w domu z liderem lubuskiej czwartej ligi, Dębem Sława Przybyszów 2:2.

ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:2 (0:1)

BRAMKI: Przejczowski (90.) - Kurlapski dwie (35., 73.)

STILON: Łodej - Ograbek, Nidecki, Majerczyk - Kaniewski (64. min Koszuta), Świerczyński, Maliszewski (82. min Kalinowski), Łaźniowski - Surmaj, Kurlapski (74. min Snowyda), Taranenko (90. min Dziduch).

WYNIKI Z 16. KOLEJKI:

ZAP Syrena Zbąszynek - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:2, Czarni Browar Witnica - Lechia II Zielona Góra 3:2, Ilanka Rzepin - Meprozet Stare Kurowo 6:0, Odra Nietków - Korona Kożuchów 2:1, Piast Iłowa - Czarni Żagań 1:1, Pogoń Świebodzin - Pogoń Skwierzyna 1:0, Polonia Słubice - Stal Sulęcin 3:0, Tęcza Krosno Odrzańskie - Carina Gubin 1:5, Arka Nowa Sól - Dąb Sława Przybyszów 2:2.

1. Dąb Sława Przybyszów 14 33 40:19

2. Ilanka Rzepin 14 32 44:17

3. Carina Gubin 13 32 44:13

4. Czarni Browar Witnica 14 28 25:17

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 14 27 29:10

6. Odra Nietków 14 27 33:22

7. Polonia Słubice 16 27 27:20

8. Lechia II Zielona Góra 15 20 32:27

9. Spójnia Ośno Lubuskie 14 20 20:21

10. Arka Nowa Sól 15 20 26:23

11. Piast Iłowa 15 18 26:29

12. Meprozet Stare Kurowo 14 18 16:29

13. Korona Kożuchów 14 16 20:18

14. Czarni Żagań 14 16 22:21

15. ZAP Syrena Zbąszynek 15 16 19:31

16. Pogoń Świebodzin 16 14 20:30

17. Pogoń Skwierzyna 16 8 12:45

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 14 8 11:48

19. Stal Sulęcin 13 4 9:35

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.